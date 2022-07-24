Midilli Adası'nda yangın - Son Dakika
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Midilli Adası'nda yangın

24.07.2022 15:27
Midilli Adası'nda yangın

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda dün sabah çıkan orman yangınının bir köye sıçraması sonucu bazı evler hasar gördü.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda dün sabah çıkan orman yangınının bir köye sıçraması sonucu bazı evler hasar gördü.

Midilli Adası'nda rüzgarın etkisiyle Virisa bölgesine yayılan yangının bazı yerleşim bölgelerine sıçraması ile bazı evlerin hasar gördüğü bildirildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle bölgedeki ev ve otellerde bulunan yaklaşık 600 kişi tahliye edilirken, havadan ve karadan süren söndürme çalışmalarına Yunan askeri birliklerinin de katıldığı belirtildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden de görülen yangını söndürme çalışmalarında hafif yaralanan bir itfaiye görevlisi sağlık merkezinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Batı Trakya bölgesinde Meriç Nehri kenarındaki Lira Barajı yakınlarında başlayan ve Dadia Ormanı Milli Parkı'na ulaşan yangının da henüz kontrol altına alınamadığı öğrenildi. - BALIKESİR

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Yunan yanıyor! Midilli Adası'ndaki orman yangını evlere sıçradı Yunan yanıyor! Midilli Adası'ndaki orman yangını evlere sıçradı Midilli Adası'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor Midilli Adası'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor
Kaynak: İHA

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Midilli Adası'nda yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Midilli Adası'nda yangın - Son Dakika
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