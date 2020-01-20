Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda bıçaklı kavga - Son Dakika
Son Dakika Güncel Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda bıçaklı kavga - Son Dakika

Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda bıçaklı kavga

17 dakika önce

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, kapasitesinin çok üstünde göçmenin kaldığı Moria Kampı'nda çıkan kavgada bir göçmenin bıçakla yaralandığı bildirildi.

Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda bıçaklı kavga, System.String[]

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, kapasitesinin çok üstünde göçmenin kaldığı Moria Kampı'nda çıkan kavgada bir göçmenin bıçakla yaralandığı bildirildi.

Yaralanan göçmenin 18 yaşında Afgan uyruklu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis bir kişiyi gözaltına aldı.

Geçen günlerde Midilli Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana Moria Kampı'nda çeşitli sebeplerle çıkan olaylarda yaklaşık 10 göçmenin bıçakla yaralandığı kaydedilmişti.

Yaklaşık bir hafta önce de Moria Kampı'nda çıkan kavgada bir kişi bıçaklanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Midilli Adası, Yunanistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:04 Kaynak: AA
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