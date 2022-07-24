Midilli Adası'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
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Midilli Adası'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor

24.07.2022 11:37
Midilli Adası'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda dün başlayan orman yangınına müdahale sürerken, Vatera bölgesine sıçrayan alevler nedeniyle halk tahliye edildi.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda dün başlayan orman yangınına müdahale sürerken, Vatera bölgesine sıçrayan alevler nedeniyle halk tahliye edildi.

Yunanistan orman yangınları ile mücadele etmeye devam ediyor. Midilli Adası'nda dün başlayan orman yangını ikinci gününde de söndürülmeye çalışılıyor. Gece boyunca hem itfaiye hem de bölge halkı, adanın güneyindeki Vatera bölgesinde yayılmaya devam eden alevlere müdahale etti. Yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören uzun kumsalları ile ünlü Vatera bölgesinde bulunan birçok ev alevlere teslim oldu. Yangın tehdidi nedeniyle daha önce tahliye edilen evlerde kimsenin bulunmaması muhtemel can kaybını önlendi.

İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına 81 itfaiyeci, 20 araç, 6 uçak ve helikopter ile askeri birliklerin katıldığını söyledi. Alevlerin şu ana kadar kontrol altına alınamadığını belirten itfaiye yetkilileri, yangının adanın diğer bölgelerini tehdit etmediğini bildirdi.

Türk balıkçılar bölgeye geldi

Ada halkı, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gelmeden Türk balıkçıların olay yerine ulaştığını ve gerek duyulması halinde muhtemel tahliye çalışmalarına yardımcı olacaklarını belirttiklerini söyledi. Yunanistan'da şu an 50'den fazla orman yangınına müdahale ediliyor. Ülkenin birçok noktasında 43 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı orman yangınlarını tetikliyor. - MİDİLLİ

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Kaynak: İHA

Midilli Adası, Yunanistan, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Midilli Adası'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Midilli Adası'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
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