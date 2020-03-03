Midilli adasında göçmenlerle yunan polisi arasında gerginlik-4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Midilli adasında göçmenlerle yunan polisi arasında gerginlik-4 - Son Dakika

Midilli adasında göçmenlerle yunan polisi arasında gerginlik-4

6 saat önce

4 (Atina'ya gitmek istediler, engellendiler)

MİDİLLİ ADASINDA GÖÇMENLERLE YUNAN POLİSİ ARASINDA GERGİNLİK-4 (Atina'ya gitmek istediler, engellendiler)

Midilli adasında göçmenlerle yunan polisi arasında gerginlik-4

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:17 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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