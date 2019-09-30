Son Dakika Haberleri: Midilli adasındaki mülteci kampında yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var
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Midilli adasındaki mülteci kampında yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

9 dakika önce

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında ilk raporlara göre bir kadın ve çocuk hayatını kaybetti

Midilli adasındaki mülteci kampında yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var, System.String[]

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında ilk raporlara göre bir kadın ve çocuk hayatını kaybetti.


Yaklaşık 12 bin kişinin kaldığı ve kötü şartlarıyla bilinen Moria kampından taşınmak isteyen bir grubun gösteri yaptığı sırada, mültecilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

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Midilli Adası, Yunanistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:16 
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