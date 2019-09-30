Midilli adasındaki mülteci kampında yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var
9 dakika önce
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında ilk raporlara göre bir kadın ve çocuk hayatını kaybetti
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında ilk raporlara göre bir kadın ve çocuk hayatını kaybetti.
Yaklaşık 12 bin kişinin kaldığı ve kötü şartlarıyla bilinen Moria kampından taşınmak isteyen bir grubun gösteri yaptığı sırada, mültecilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:16
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