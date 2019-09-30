Son Dakika Haberleri: Midilli adasındaki mülteci kampında yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var
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Midilli adasındaki mülteci kampında yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

13 dakika önce

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında ilk raporlara göre bir kadın ve çocuk hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında ilk raporlara göre bir kadın ve çocuk hayatını kaybetti

Midilli adasındaki mülteci kampında yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

Midilli Adası, Yunanistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:18 
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