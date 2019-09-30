Midilli adasındaki mülteci kampında yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var
13 dakika önce
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında ilk raporlara göre bir kadın ve çocuk hayatını kaybetti.
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında ilk raporlara göre bir kadın ve çocuk hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:18
Yüzü maskeli gaspçının, kadın kasiyerin boğazına bıçak dayadığı anlar kamerada Adana'da İki kadın sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı Hırsızlıkla suçlanan kadın, AVM'nin ortasında "Hiçbir şey çalmadım" diyerek çırılçıplak soyundu Çin'de yolcu otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu 36 kişi öldü, 36 kişi yaralandı