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Aliağa'da Liman Güvenlik Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Aliağa'da Liman Güvenlik Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

01.12.2021 13:03
Aliağa'da Liman Güvenlik Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Başkan Serkan Acar, Midilli-Aliağa Arası Tur Seferleri Projesinde Gelinen Son Noktayı Katılımcılarla PaylaştıİMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi'nin ev sahipliğinde "Liman Güvenlik Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

Başkan Serkan Acar, Midilli- Aliağa Arası Tur Seferleri Projesinde Gelinen Son Noktayı Katılımcılarla Paylaştı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi'nin ev sahipliğinde "Liman Güvenlik Komisyonu Toplantısı" düzenlendi. Başkan Serkan Acar, gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda Midilli-Aliağa arası tur seferleri projesinde gelinen son aşamaları katılımcılarla paylaştı.

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman başkanlığındaki toplantıya; Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa Sahil Güvenlik TCSG 30 Bot Komutanı Yüzbaşı Çağrı Gültekin, İzmir Deniz Liman Şube Emniyet Müdürü Alper Tuğbay, Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak, Aliağa Gümrük Müdürü Yılmaz Dokumacı, Aliağa Kaçakçılık Muhafaza İstihbarat Bölge Amiri Kenan Bozdağ, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, İlçe Emniyet Müdürlüğü Deniz Büro Amiri İsmail Özen ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım katıldı.

Düzenlenen toplantıda Su İskelesi olarak bilinen bölgede yapılmakta olan Midilli-Aliağa arası tur seferlerinin düzenleneceği yolcu salonu projesinin ne aşamada olduğu, hangi çalışmaların yapıldığı ve Aliağa Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Hizmet Binasının, denizdeki hakimiyetini artırmak adına Su İskelesi'nde yolcu salonu projesi tamamlanıncaya kadar geçici olarak prefabrik ofis sistemi ile konuşlandırılması konusu masaya yatırıldı.

BAŞKAN SERKAN ACAR, MİDİLLİ-ALİAĞA ARASI TUR SEFERLERİ PROJESİNDE GELİNEN SON NOKTAYI KATILIMCILARLA PAYLAŞTI

Toplantıda ilk konuşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar gerçekleştirdi. Başkan Serkan Acar konuşmasında Midilli-Aliağa arası tur seferleri projesinde gelinen son aşamaları katılımcılarla paylaştı. Başkan Serkan Acar, konuşmasının sonunda projenin onay aşamasında olduğunu ve onaylanmasından hemen sonra ihale sürecinin başlayacağını belirtti.

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI ALİAĞA ŞUBESİ BAŞKANI ADEM ŞİMŞEK, "PROJEDE GELMİŞ OLDUĞUMUZ NOKTA ÇOK SEVİNDİRİCİ"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın konuşmasının ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Hizmet Binasının hakimiyetini arttırmak adına Su İskelesi'nde geçici olarak prefabrik ofis sistemi oluşturulacağını belirtti. Başkan Adem Şimşek konuşmasına şöyle devam etti. "Başkanımız Serkan Acar projenin son detaylarını sizlerle paylaştı. Bugün proje de gelmiş olduğumuz bu nokta çok sevindirici. Camiamız ve şahsım adına ben bir kez daha bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nasip olursa böyle güzel bir projeyi hızlı bir şekilde Aliağa'mıza ve bölgemize kazandırmış olacağız. Geçtiğimiz günlerde Aliağa İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Balıkçıoğlu ile yaptığımız görüşmede Deniz Polisi Şubesi'nin, Su İskelesi'nde yolcu salonu tamamlanıncaya kadar güvenliği sağlamak amacıyla geçici olarak prefabrik bir ofisinin olması gerektiğini belirtmişti. Bizlerde Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve denizci iş insanları olarak Deniz Polisi Şubesi'nin prefabrik bir ofisinin Su İskelesi'nde konuşlanmasını sağlamak için elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız"

Yapılan sunum ve bilgilendirmeler sonrasında değerlendirmede bulunan Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman şunları ifade etti: "Bu güzel ve aydınlatıcı bilgiler için Belediye Başkanımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Midilli-Aliağa seferleri, Su İskelesi konusu denizcilik anlamında hem Aliağa adına hem de bölgemiz adına yeni bir sayfadır. Seferler için Su İskelesi'nde yapılacak olan düzenleme ve çalışmalar sadece turizm açısından değil devlet içinde gerekli olan kontrol mekanizması, güvenlik ve emniyet açısından yapılması gereken önemli merkezlerden birisi olacak. Bugün belediye başkanımız projenin son halini bizlere anlattı. Tüm ince ayrıntıları düşünülmüş bir proje. Bu projede emeği geçen ve Aliağa'ya hizmet eden herkese teşekkür ediyorum"

Aliağa'da Liman Güvenlik Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
Aliağa'da Liman Güvenlik Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
Aliağa'da Liman Güvenlik Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
Aliağa'da Liman Güvenlik Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Serkan Acar, Ticaret, Aliağa, Liman, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Aliağa'da Liman Güvenlik Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aliağa'da Liman Güvenlik Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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