Midilli-Ayvalık hudut kapısına korona virüsü engeli - Son Dakika

Midilli- Ayvalık hudut kapısına korona virüsü engeli

Midilli-Ayvalık arasındaki ulaşımı sağlayan deniz hudut kapısında 10 gün seferler durduruldu

BALIKESİR - Türkiye'yi terk eden mültecilerin gittiği Yunanistan'ın Midilli adasında, Kudüs'ten gelen bir mağaza çalışanında korona virüsü tespit edilmesi üzerine harekete geçen Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki feribot acenteleri, Midilli-Ayvalık arasındaki karşılıklı seferleri 10 gün müddetle durdurma kararı aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jalem Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Jale, kendileri gibi Midilli-Ayvalık arasında feribot seferleri düzenleyen Turyol firması ile birlikte bu kararı aldıklarını açıkladı. Midilli'de ikamet eden bir mağaza çalışanı kadının İsrail'den Kudüs'e gittiğini ve dönüşte uçaktaki hosteste Kovit-19 virüsünün tespit edildiğini anlatan Jale, "Bunun üzerine Yunan sağlık görevlileri aynı uçakta bulunan Midilli adasında bir mağazada çalışan ve ismi açıklanmayan bir kadını da müşehede altına aldı. Bu gelişme üzerine biz de gerek Midilli, gerekse Türkiye'deki vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atmamak için 10 gün süresince seferlerimizi durdurma kararı aldık. Bu kararı bizimle aynı güzergahta feribot işletmeciliği yapan diğer bir firma ile birlikte almış olduğumuz ortak kararla hayata geçirdik" dedi.

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndan deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli'ye seferleri askıya almalarının bir başka sebebinin de Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda yaşanılan düzensiz göçmenler yüzünden ortaya çıkan gerginlik olduğunu aktaran Ali Jale, "Aslında Midilli halkı Ayvalık'ı ve ilçe sakinlerini çok iyi tanıyor ve biliyor. Ama yine adada yüzde 1 civarındaki bir kesim milliyetçi duygularla Türkiye'ye gidilmemesi yönünde provoke edici hareketlerde bulunuyor. Sonuçta biz hiç kimsenin Midilli-Ayvalık hattı arasında seyahat etmesinden dolayı zarar görmesini istemediğimiz için bu kararı aldık. Hem korona virüsünü hem de göçmen krizini üst üste koyarak seferlerimizi 10 gün durdurma kararını aldık. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, hem Midilli'de yaşayan Yunan halkının, hem de Ayvalık'ta yaşayan Türk halkının sarsılmaz bir organik bağı var. Yüzde 1'lik bir kesim istemese bile inanın yüzde 65 ile 70'lik bir kesim seferlerin ne zaman açılacağına yönelik bizlere çok ciddi bir baskı yapıyor. Ben en fazla 10 - 15 gün içerisinde bu feribot hattının eskisi gibi oldukça yoğun bir halde faaliyete geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.