Midilli'de aşırı sağcılar, göçmenlerin karaya çıkışını engelledi, gazetecilere saldırdı - Son Dakika
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Midilli'de aşırı sağcılar, göçmenlerin karaya çıkışını engelledi, gazetecilere saldırdı

6 saat önce

Aşırı sağcı bir grup, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda karaya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Midilli'de aşırı sağcılar, göçmenlerin karaya çıkışını engelledi, gazetecilere saldırdı, System.String[]

Aşırı sağcı bir grup, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda karaya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Midilli'nin Thermi Limanı'na lastik bot ile gelen ve aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, aşırı sağcı bir grubun tepkisiyle karşılaştı.

Göçmenlere "sizi burada istemiyoruz defolun gidin" diyerek tepki gösteren yaklaşık 50 kişi, göçmenlerin karaya çıkmasını engelledi.

Botu denize iten gruptakiler, daha sonra haber takibi yapan gazetecilere saldırdı.

İki Alman gazeteciyi darbeden aşırı sağcılar, bazı gazetecilerin fotoğraf makineleri ve ekipmanlarını denize attı.

Polisin olay yerine gelmesiyle bottan indirilen göçmenler kayıt işlemlerinin yapılması için Moria Kampı'na götürüldü.

Midilli Adası, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:06 Kaynak: AA
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