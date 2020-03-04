Son Dakika › Dünya › Midilli'de göçmen karşıtlarının hedefi olan sivil toplum örgütleri faaliyetlerine son veriyor - Son Dakika Dünya
Midilli'de göçmen karşıtlarının hedefi olan sivil toplum örgütleri faaliyetlerine son veriyor
6 saat önce
Yunanistan’dın Midilli Adası’nda göçmen karşıtı aşırı sağcıların hedefi olan bazı uluslararası sivil toplum örgütleri, faaliyetlerine son verme kararı aldı.
Yunanistan'dın Midilli Adası'nda göçmen karşıtı aşırı sağcıların hedefi olan bazı uluslararası sivil toplum örgütleri, faaliyetlerine son verme kararı aldı.
Uluslararası sivil toplum örgütleri, "faşist gruplar" olarak tanımladıkları göçmen karşıtlarının, saldırılarının artması üzerine çalışmalarına son verip, çalışanlarıyla birlikte araç ve gereçlerini adadan tahliye etmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:11
Son Dakika Tümer Metin: Yunanistan'da oynarken bana bahis şikesi teklif ettiler Yunanistan'dan küstah iddia: Türkiye, Yunan askerinin mültecileri yaraladığına dair yalan haber yapıyor Göçmenlerle birlikte kaçmaya çalışan Konyalı: 10 dakika boyunca dövdüler Yunanlılar tarafından vurulan göçmen yaşadıklarını anlattı