Midilli'de göçmen karşıtlarının hedefi olan sivil toplum örgütleri faaliyetlerine son veriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Midilli'de göçmen karşıtlarının hedefi olan sivil toplum örgütleri faaliyetlerine son veriyor - Son Dakika Dünya

Midilli'de göçmen karşıtlarının hedefi olan sivil toplum örgütleri faaliyetlerine son veriyor

6 saat önce

Yunanistan’dın Midilli Adası’nda göçmen karşıtı aşırı sağcıların hedefi olan bazı uluslararası sivil toplum örgütleri, faaliyetlerine son verme kararı aldı.

Midilli'de göçmen karşıtlarının hedefi olan sivil toplum örgütleri faaliyetlerine son veriyor, System.String[]

Yunanistan'dın Midilli Adası'nda göçmen karşıtı aşırı sağcıların hedefi olan bazı uluslararası sivil toplum örgütleri, faaliyetlerine son verme kararı aldı.


Uluslararası sivil toplum örgütleri, "faşist gruplar" olarak tanımladıkları göçmen karşıtlarının, saldırılarının artması üzerine çalışmalarına son verip, çalışanlarıyla birlikte araç ve gereçlerini adadan tahliye etmeye başladı.

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Midilli Adası, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:11 
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