Son Dakika Haberleri: Midilli'de göçmen kurtarma gemisinin limana yanaşmasına izin verilmedi
Son Dakika Güncel Midilli'de göçmen kurtarma gemisinin limana yanaşmasına izin verilmedi

Midilli'de göçmen kurtarma gemisinin limana yanaşmasına izin verilmedi

1 saat önce

Olası göçmen akınına karşı Yunanistan'ın Midilli Adası'na gelen İspanyol göçmen kurtarma gemisi Open Arms'ın adaya yanaşmasına izin verilmedi.

Midilli'de göçmen kurtarma gemisinin limana yanaşmasına izin verilmedi, System.String[]

Olası göçmen akınına karşı Yunanistan'ın Midilli Adası'na gelen İspanyol göçmen kurtarma gemisi Open Arms'ın adaya yanaşmasına izin verilmedi.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva'ya ait Open Arms gemisinin, adaya yeni göçmen getirmesine karşı çıkan göstericiler, geminin Midilli'deki Skala Sykamnia Limanı'na yanaşmasını engellendi.

Adanın çeşitli bölgelerinden limana gelen göstericilerin gemiye taş atarak tepki gösterdiği, geminin limana 200 metre uzağa demir attığı öğrenildi.

Akdeniz'de göçmen kurtarma faaliyetleri yürüten Open Arms, ağustos başında kurtardığı 160 kadar göçmeni ne İtalya'nın ne de Malta'nın kabul etmemesi üzerine 19 gün denizde kalmıştı.

Sivil Toplum Kuruluşu, Midilli Adası, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener, parti grubundaki konuşmasında asker selamı verdi
Bulgaristan, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösterdi ABD kanalında Barış Pınarı Harekatı skandalı: Trump, sert tepki gösterdi Eski İmar ve İskân Bakanı Ali Topuz hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:47:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midilli'de göçmen kurtarma gemisinin limana yanaşmasına izin verilmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]