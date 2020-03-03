Midilli'de göçmenler aşırı sağcılarla karşılaşmamak için sahilde sabahlıyor - Son Dakika
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Midilli'de göçmenler aşırı sağcılarla karşılaşmamak için sahilde sabahlıyor

40 dakika önce

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle düzensiz göçmenler sahilde konaklamak zorunda kalıyor.

Midilli'de göçmenler aşırı sağcılarla karşılaşmamak için sahilde sabahlıyor, System.String[]

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle düzensiz göçmenler sahilde konaklamak zorunda kalıyor.

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Midilli Adası'na gelen düzensiz göçmenler adadaki aşırı sağcı grupların tepkisiyle karşılaşıyor.

Adaya daha fazla göçmen gelmesini istemeyen aşırı sağcılar, kampa giden yolları kapattı.

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu yaklaşık yüz düzensiz göçmen, iki gündür Skala Sikaminea sahilinde sabahlamak zorunda kaldı.

Soğukla mücadele eden göçmenler, grubun şiddetine maruz kalmaktan korkuyor.

Göçmenlerin karaya çıkışını engelleyip gazetecilere saldırmıştı

Aynı grup, dün Midilli Adası'nda karaya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri engellerken kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmıştı.

Midilli Adası, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:06 Kaynak: AA
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