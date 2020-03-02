Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor - Son Dakika

Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor
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Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:08 Kaynak: AA
Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor. Aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle göçmenler Skala Sikaminea sahilinde konaklamak zorunda kalıyor.
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