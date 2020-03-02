Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor - Son Dakika
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Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor

7 saat önce

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor. Aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle göçmenler Skala Sikaminea sahilinde konaklamak zorunda kalıyor.

Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor

Midilli Adası, Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:08 Kaynak: AA
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