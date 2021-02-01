Midilli'de medyana gelen depremler Ayvalık'ta da hissedildi - Son Dakika

Midilli'de medyana gelen depremler Ayvalık'ta da hissedildi
01.02.2021 16:30
- Midilli'de medyana gelen depremler Ayvalık'ta da hissedildi Yunanistan'ın Midilli Adası'nda sabah saat 08.03'te başlayan ve saat 11.30'a kadar süren 5.1 şiddetine kadar ulaşan depremler Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de hissedildi.
- Midilli'de medyana gelen depremler Ayvalık'ta da hissedildi
BALIKESİR - Yunanistan'ın Midilli Adası'nda sabah saat 08.03'te başlayan ve saat 11.30'a kadar süren 5.1 şiddetine kadar ulaşan depremler Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de hissedildi.
Ayvalık merkez başta olmak üzere Altınova, Küçükköy ve kırsal mahallelerde hissedilen depremler, ilçe sakinlerini tedirgin etti.
Sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaflar deprem anlarında korkuyla mekanlarını terk etmek zorunda kaldı.
Cadde ve sokakta depremi hisseden vatandaşlar binalardan hızla uzaklaşırken heyecanlı anlar yaşadıklarını ifade etti.
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