Midilli'de polis ile mülteciler arasında arbede

Yunanistan'ın Midilli Adası'daki mülteci kampında gösteri yapan mülteciler ve polis arasında arbede yaşandı.

Atina- Makedonya Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, aralarında refakatsiz çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 mülteci, kötü şartlarıyla bilinen Moria Kampı'ndan taşınmak için gösteri düzenledi.

Gösterisi sırasında polis ile mülteciler arasında arbede yaşandı.

Çevik kuvvet ekipleri, mültecilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Ada'dan ayrılmak için gösteri yapan refakatsiz çocuklardan bazılarının polise saldırdığı ve bu yüzden göz yaşartıcı gaz kullanıldığı iddia edildi.

Göçmenler zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor

Yunanistan'ın Ege adalarında tutulan yaklaşık 25 bin kişi, sivil toplum kuruluşlarınca elverişsiz ve insani olmadığı gerekçesiyle eleştirilen kamp koşullarında konaklıyor.

Toplam 3 bin kapasitesi bulunan Moria Kampı'nda ise yaklaşık 10 bin göçmenin yetersiz yer sebebiyle kampın çevresinde uygun olmayan koşullarda kaldığı belirtiliyor.

UNICEF, söz konusu kamplardaki yaklaşık bin 100 refakatsiz çocuğun uygun yerlere taşınması çağrısında bulunmuştu.

Yunanistan hükümeti, kalabalığı azaltmak için özellikle korumasız durumda olan bin 500 göçmeni Midilli'den ülkenin kuzeyinde bazı kamplara sevk etmişti.

AB'den taahhütleri yerine getirmesi bekleniyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i Bakanlığa çağırarak, Türkiye-AB göçmen mutabakatını anımsatmış ve son dönemde göçmen sayısında yaşandığı iddia edilen artıştan dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirmişti.

Yunan Dışişleri ve Savunma Konseyi (KYSEA) de göçmen sorunuyla mücadele için, iltica ve iade süreçlerini hızlandırma ve sınırları daha sıkı korumaya yönelik kararlar almıştı.

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye, göçmen mutabakatına bağlılığını devam ettirirken, AB'den aynı bağlılığı gösterip mutabakat kapsamında verilen taahhütleri yerine getirmesini bekliyor.

Ege'de geçişi engellenen göçmen sayısında 6 kat artış

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre, sadece ağustos ayında 8 bin 422 düzensiz göçmenin Ege Denizi'nden geçişi engellendi. Geçen yılın aynı ayında ise bu sayı bin 484 olarak gerçekleşmişti.

Ayrıca haziran ve temmuz aylarında geçişi engellenen düzensiz göçmen sayısında önemli oranda artış gerçekleşti.