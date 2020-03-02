Midilli'de yabancı gazeteciler darp edildi - Son Dakika
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Midilli'de yabancı gazeteciler darp edildi

6 saat önce

Yunanistan'ın Midilli adasında fanatik gruplar, Türkiye'den botla gelen göçmenleri görüntülemeye çalışan yabancı gazetecilere saldırdı.

Midilli'de yabancı gazeteciler darp edildi, System.String[]

Yunanistan'ın Midilli adasında fanatik gruplar, Türkiye'den botla gelen göçmenleri görüntülemeye çalışan yabancı gazetecilere saldırdı.

Yunanistan merkezli haber kanalı SKAI TV'deki habere göre, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Thermi Limanı'nda bazı fanatik gruplar, Türkiye'den botla gelen ve karaya çıkmaya çalışan göçmenleri görüntüleyen yabancı gazetecilere saldırdı. Darp anları kameralarca kaydedilirken; gazetecilere ait ekipmanların da suya atıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Darp anları

-Ekipmanın tekmelenerek suya atılması

-Detaylar


Midilli Adası, Yunanistan, Türkiye, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:52 Kaynak: DHA
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