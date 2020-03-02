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Midilli'de yabancı gazeteciler darp edildi
6 saat önce
Yunanistan'ın Midilli adasında fanatik gruplar, Türkiye'den botla gelen göçmenleri görüntülemeye çalışan yabancı gazetecilere saldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:54 Kaynak: DHA
Yunanistan'ın Midilli adasında fanatik gruplar, Türkiye'den botla gelen göçmenleri görüntülemeye çalışan yabancı gazetecilere saldırdı.
Yunanistan merkezli haber kanalı SKAI TV'deki habere göre, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Thermi Limanı'nda bazı fanatik gruplar, Türkiye'den botla gelen ve karaya çıkmaya çalışan göçmenleri görüntüleyen yabancı gazetecilere saldırdı. Darp anları kameralarca kaydedilirken; gazetecilere ait ekipmanların da suya atıldığı görüldü.
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