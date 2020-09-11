Midilli'de yanan Moria mülteci kampından 400 çocuğu Avrupa ülkeleri alıyor

Almanya 10 Avrupa ülkesinin, Yunanistan'ın Midilli adasında hafta başında çıkan yangınla yok olan Moria mülteci kampından, yanında anne ve babası olmayan 400 çocuğu almayı kabul ettiklerini açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer çocukların çoğunun Almanya ve Fransa'ya götürüleceğini söyledi, "Moria'da olanlar bize Avrupa'da neyi değiştirmemiz gerektiğini acı bir şekilde hatırlatıyor" diye konuştu.

Avrupa ülkelerine gönderilecek anne ve babasız 400 mülteci çocuğun Midilli'den hava yoluyla Yunanistan ana karasına taşınması tamamlandı.

Fakat bir grup yardım kuruluşu Almanya hükümetine yaptıkları yazılı çağrıda, çocukların alınmasının yeterli olmadığını, mülteciler için, çok daha fazlasının yapılması gerektiğini kaydettiler.

Yardım kuruluşlarının açık mektubunda "Kamptaki utanç verici koşullar ve yangın felaketi Avrupa'nın başarısız mülteci politikasının doğrudan sonucudur ve şimdi AB bu felaketten etkilenen insanlara yardım etmek zorundadır" denildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Perşembe günü mülteci krizinin Avrupa'nın sorunu olduğunu ve AB'nin somut adımlar atmasına ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Yollarda yatıyorlar

Yunanistan'daki en büyük mülteci kampı olan Midilli adasındaki Moria'da çıkan yangın sonrasında 13 bine yakın insan ortada kaldı.

Çarşamba günü çıkan yangından canını kurtaranlara Yunan makamları yer göstermekte güçlük çekerken insanlar yollarda ya da çevredeki tarlalarda yatıyor.

Dün bir süpermarketin otoparkında yatan, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce mültecini içme suyu ve yiyecek dağıtımı bekledikleri görüldü.

Adadaki BBC muhabiri Bethany Bell, bir kısım mültecinin sahilde sloganlar atarak gösteri yaptıklarını ve adadan ayrılma hakları olduğunu söylediklerini aktardı.

Protestoya katılan mültecilerden birinin elindeki dövizde "Yiyecek değil özgürlük istiyoruz"; bir diğerinde ise "Moria yaşayan her şeyi öldürür" yazıyordu.

Diğer yandan, Moria kampının kalıntılarının yakınlarında ise bir kısım Midilli sakini, mültecilere yardım iletilmesini engellemek amacıyla yollara barikatlar kuruyor ve yeni çadırlar kurulmasını istemediklerini söylüyorlar.

Fakat Yunan ordusu kamp civarına helikopterlerle yardım ulaştırmaya ve geçici barınak olmak üzere yeni çadırlar götürmeye başladı.

Ayrıca Yunanistan Midilli adasına yaklaşık 2 bin mültecinin geçici olarak barınabileceği üç de gemi gönderdi.

Bölgeyi ziyaret eden Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, yerle bir olan kampın yerine, aynı yerde daha modern tesisler kurulacağını söyledi.

Moria kampı ilk açıldığında sadece 3 bin kişiyi barındırmak üzere tasarlanmıştı. Fakat zaman içerisinde çoğu Afganistan'dan olmak üzere 70 farklı ülkeden binlerce insan daha kampta, yetersiz koşullarda barınmaya başlamıştı.

Mülteci akını konusu Avrupa Birliği içinde yıllardır önemli bir anlaşmazlık konusu.

İtalya ve Yunanistan daha varlıklı kuzey ülkelerini yeterince sorumluluk almamakla suçlarken, orta ve doğu Avrupa'daki bir kısım AB üyeleri ise ülkelerine mülteci alma konusunda ciddi direniş gösteriyorlar.