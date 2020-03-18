Midilli'deki gönüllü sığınmacılar, diğer sığınmacıları koronavirüse ilişkin bilgilendiriyor - Son Dakika

Yunanistan'ın Midilli adasında bulunan Moria kampındaki sığınmacılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gerekli bilgiler, yine sığınmacılardan oluşan gönüllü bir grup tarafından veriliyor.

Stand By Me adlı sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan ve sığınmacılardan oluşan gönüllü grup, adadaki sığınmacıların yoğun olarak alışveriş yaptıkları süpermarketlerin girişinde adeta nöbet tutuyor.

Marketlere gelen sığınmacılara Kovid-19'a ilişkin bilgi veren grup, hijyen kurallarının önemini vurgulayarak, sığınmacıları, marketin girişinde bulunan antiseptik jeli kullanmaya yönlendiriyor.

Sivil toplum kuruluşu sorumlusu Mihalis Ayvaliotis, AA muhabirine, "Artık bizi ayıran, kutuplaştıran politikaları bir kenara bırakıp, salgına karşı tek yumruk olmalıyız. Bu salgın dil, din, ırk ayrımı gözetmiyor. Herkesin yapabileceği şeyler vardır. Biz de bu şekilde verilen mücadeleye katkı sağlıyoruz." dedi.

Maske de üretiyorlar

Ülke genelinde maske stoklarının tükenmesinin ardından aynı sivil toplum kuruluşu öncülüğünde sığınmacılar, kendi imkanları dahilinde maske üretmeye de başladı.

Her gün çok sayıda sığınmacının gruplar halinde çalıştığı kuruluşa ait merkezde günde 100 maske üretilmesi hedefleniyor.

Virüsün, Moria Kampı'na sıçramasından endişe ediliyor

Midilli'nin Plomari kasabasında süpermarkette çalışan 40 yaşındaki bir kadında Kovid-19 tespit edilmesi, virüsün kötü koşullarıyla anılan Moria kampına sıçraması endişesine yol açtı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarının aşırı kalabalık olması ve gerekli hijyen koşullarına sahip bulunmaması nedeniyle, yeni tip koronavirüsün buralarda hızlı şekilde yayılabileceğine ilişkin uyarıda bulunmuş, yetkililerden kampların boşaltılmasını istemişti.