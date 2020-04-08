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Midilli'deki Moria kampında bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
6 saat önce
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yetersiz koşullarıyla bilinen Moria kampında, sığınmacılar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yetersiz koşullarıyla bilinen Moria kampında, sığınmacılar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Yunan basınındaki haberlere göre, dün gece Moria kampında iki göçmen grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Başka bir sığınmacı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Afgan uyruklu sığınmacı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bıçaklı kavga sonrası hastaneye kaldırılan 4 sığınmacıdan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:06 Kaynak: AA
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