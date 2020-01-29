Midilli'deki Moria kampında bıçaklı kavga - Son Dakika
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Midilli'deki Moria kampında bıçaklı kavga

6 saat önce

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, kötü koşullarıyla sık sık gündeme gelen Moria Kampı'nda çıkan kavgada 15 yaşında bir göçmenin bıçakla yaralandığı bildirildi.

Midilli'deki Moria kampında bıçaklı kavga, System.String[]

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, kötü koşullarıyla sık sık gündeme gelen Moria Kampı'nda çıkan kavgada 15 yaşında bir göçmenin bıçakla yaralandığı bildirildi.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, iki grup arasında çıkan kavgada Afganistan uyruklu 15 yaşında bir göçmenin çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanarak Midilli'deki devlet hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Göçmenin durumunun ağır olduğu ifade edilen haberlerde, polisin olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Yaklaşık 19 bin göçmenin kaldığı 3 bin kapasiteli Moria kampında 18 yaşından küçük bin 300 göçmen bulunuyor. Yılın başından bu yana kampta çeşitli sebeplerden dolayı çıkan kavgalarda 30 kişi bıçakla yaralanmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Midilli Adası, Afganistan, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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