Son Dakika Haberleri: Midilli'deki mülteci kampında bir kadın ve çocuk yanarak öldü
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Midilli'deki mülteci kampında bir kadın ve çocuk yanarak öldü

14 dakika önce

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında bir kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Midilli'deki mülteci kampında bir kadın ve çocuk yanarak öldü, System.String[]

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında bir kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kötü şartlarıyla bilinen Moria kampından taşınmak isteyen bir grubun gösteri yaptığı sırada, mültecilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangından etkilenen bir kadın ve çocuk yaşamını yitirdi.

Bu arada, konteynerde çıkan yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerini engellemeye çalışan mültecilerle polis arasında arbede yaşandı.

Kamptaki yönetim binalarını işgal etmeye çalışan mülteciler güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldırırken, polis de ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Midilli Belediye Başkanı Stratis Kitelis, Yunan televizyonlarına yaptığı açıklamada, adadaki durumun çok gergin olduğunu belirterek, "Bu gece zor bir gece olacak." dedi.

Kampta yaşanan şiddet olaylarının dışarıya yayılmasından endişe ettiğini anlatan Kitelis, başkent Atina'dan polis desteği istediğini söyledi.

Öte yandan, Yunan basını, Atina'dan iki çevik kuvvet birliğinin C-130 uçaklarıyla Midilli'ye gönderildiğini aktardı.

Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Lefteris İkonomu'nun, Yunan Polis Teşkilatı Başkanı ile olayları koordine etmek üzere Midilli'ye hareket ettiği bildirildi.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:56 Kaynak: AA
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