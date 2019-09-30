Son Dakika Haberleri: Midilli'deki mülteci kampında yangın: 1 çocuk ve kadın öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Midilli'deki mülteci kampında yangın: 1 çocuk ve kadın öldü

39 dakika önce

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bir mülteci kampında protesto sırasında çıkan yangında 1 çocuk ve kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Midilli'deki mülteci kampında yangın: 1 çocuk ve kadın öldü, System.String[]

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bir mülteci kampında protesto sırasında çıkan yangında 1 çocuk ve kadının hayatını kaybettiği belirtildi.


Midilli Adası'ndaki Moria Mülteci Kampı'nda dün protesto gösterileri sırasında yangın çıktı. Yunanistan emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangında 1 çocuk ve kadının hayatını kaybettiği belirtildi.


Yangının nedeni henüz bilinmezken, ön raporlara göre mültecilerin kaldığı 7 konteynerin yandığı belirtildi. Yangın sırasında kaçan mülteciler ile polis arasında arbede yaşandığı ve bir polisin yaralandığı belirtildi. Polis, yangına çok yavaş müdahale edildiği iddiasıyla itfaiyecileri protesto eden mültecilere göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.


Polis tarafından yapılan açıklamada, 400 metrelik alanda çitlerin dışında ve kampın içindeki bir noktada 2 farklı yangın çıktığı ifade edildi.


Resmi rakamlara göre 3 bin kişilik Moria Mülteci Kampı'nda şu anda 12 bin kişi yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yunanistan'a kamplardaki kötü şartlardan dolayı Midilli'deki mültecileri başka bir yere tahliye etmesi çağrısında bulunmuştu.


Son 4 yıl içinde 1 milyondan fazla mülteci Yunanistan kıyılarına ulaştı. Yunan kıyılarına ulaşan mültecilerin çoğu, diğer Avrupa ülkelerine geçti. - MİDİLLİ

Yunanistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Mars'ta Hayat Hikaye yarışmasının birincisine ödül verdi
En İyi 'Mars'ta Hayat' hikayelerinden birini Konyalı öğrenci yazdı 5 kişiye çarpıp markete giren kamyonun korkunç kazası kameraya yansıdı 16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 12:38:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midilli'deki mülteci kampında yangın: 1 çocuk ve kadın öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]