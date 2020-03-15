Midilli'deki sığınmacılar, maske üretmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Midilli'deki sığınmacılar, maske üretmeye başladı - Son Dakika

Midilli'deki sığınmacılar, maske üretmeye başladı

6 saat önce

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda kalan sığınmacılar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske üretmeye başladı.

Midilli'deki sığınmacılar, maske üretmeye başladı, System.String[]

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda kalan sığınmacılar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske üretmeye başladı.

Ülke genelinde maske stoklarının tükenmesinin ardından "Stand By Me" adlı sivil toplum kuruluşu (STK) öncülüğünde harekete geçen sığınmacılar, her gün yaklaşık 100 maske üretmeyi hedefliyor.

Moria Kampı yakınlarındaki Stand By Me kuruluşuna ait bir merkezde başlatılan maske üretimi için her gün gruplar halinde çok sayıda sığınmacı çalışıyor.

"DSÖ sayfasından bilgi edinip harekete geçtik"

Söz konusu STK'den sorumlu Mihalis Ayvaliotis, AA muhabirine, "Virüsün ilk Yunanistan'da duyulmaya başladığı günden sonra Midilli Adası'na ve burada yaşayanlara nasıl yardımcı olacağımızı düşünmeye başladık." dedi.

İlk olarak Moria Kampı'nda kalan sığınmacıları kendi dillerinde virüs konusunda bilgilendirmeye başladıklarını anlatan Ayvaliotis, şöyle konuştu:

"Arapça, Farsça, Fransızca olarak sığınmacıları virüs konusunda bilgilendirdik. Daha sonra tıp fakültesi 3. sınıftaki bir gönüllüyle Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) sayfasından maske üretimi hakkında bilgi edinip, harekete geçtik. Şimdi hem sığınmacılar hem de Yunanlar için maske üretiyoruz. Virüs, din, dil, ırk gözetmiyor."

Virüsün Moria Kampı'na sıçramasından endişe ediliyor

Bu arada, adadaki Plomari kasabasında bir süpermarkette çalışan Yunan vatandaşı 40 yaşındaki bir kadında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından, virüsün kötü koşullarıyla anılan Moria Kampı'na sıçramasından endişe ediliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşulların bulunduğu Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında, yeni tip koronavirüs salgınının hızlı şekilde yayılabileceği uyarısı yapmıştı.

Yaklaşık 25 bin sığınmacının kaldığı 3 bin kişilik kapasiteli Moria Kampı'nda virüsle mücadeleye yönelik önlemlerin uygulanmasının neredeyse imkanı bulunmuyor.

Atık su birikintileri ve büyük kitleler halindeki çöp yığınlarının bulunduğu kampın bazı noktalarında, 1300 kişi için sadece bir musluk bulunuyor.

Sivil Toplum Kuruluşu, Midilli Adası, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu

Son Dakika Haberleri
23:18 MUĞLA Kos adasında mahsur kalan Türkler Bodrum'a döndü
23:13 Kıbrıs İngiliz üslerinde 2 askerde korona vakası
23:12 Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
23:11 Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga: 2 yaralı
23:08 Bağdat'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 23:23:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Midilli'deki sığınmacılar, maske üretmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]