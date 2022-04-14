MİDİLLİ'DEN AYVALIK'A 25 AY SONRA İLK TURİST KAFİLESİ GELDİ - Son Dakika
Üye Girişi

MİDİLLİ'DEN AYVALIK'A 25 AY SONRA İLK TURİST KAFİLESİ GELDİ

14.04.2022 14:05

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasındaki feribot seferleri yeniden başladı ve 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasındaki feribot seferleri yeniden başladı ve 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi. Turizm firması işletmecisi Ali Jale, "Bizi çok sıcak karşıladılar. 154 kişi Ayvalık'a geldi, bu başlangıç. Üzerine koyarak devam edecektir" dedi.

Yunanistan'ın Midilli Adası ile Balıkesir'in Ayvalık ilçelerindeki deniz hudut kapıları, koronavirüs salgını nedeniyle 4 Mart 2020'de karşılıklı kapatıldı. 25 ay sonra feribot seferleri başlatılırken, ilk turist kafilesi de bugün geldi. Ayvalık Hudut Kapısı'ndan giriş yapan 154 kişilik kafile, karanfillerle karşılandı.

'ÖZLEMLER KARŞILIKLI'

Turizm firması işletmecisi Ali Jale, ilk olarak salı günü 35 kişilik kafilenin Ayvalık'tan Midilli'ye gittiğini hatırlatarak, "Bizi çok sıcak karşıladılar. Özlemler karşılıklı. Bugün 154 kişi, Ayvalık'a geldi. Bu bir başlangıç. Üzerine koyarak devam edecektir çünkü uzun yıllardır bu sektördeyiz. Potansiyelin nereye gidebileceğini biliyoruz, hayırlısı olsun. Bunun dışında da ekonomik anlamda Ayvalık esnafının, halkının büyük beklentisi vardı. Esnafa ve halka da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'AYRILIK OLMASI BİZİ ÜZER'

Midilli'den Ayvalık'a gelen Yunanistanlı Dina Orfanu da "Çok büyük bir sevinç içindeyiz. Buradaki çarşıyı özledik, dostlarımızı özledik. Ayvalık'ı özledik. Bu başlayan programın kesilmesini istemiyoruz, bizi üzer. Tekrar eskisi gibi bir ayrılık olması bizi üzer. Her şeyden öte tarih birlikteliğimiz var. Bundan sonraki programımda da ayda en az 2-3 sefer gelmeyi düşünüyorum. Davetli olduğumuz festivallere, programlara da gelmeyi ve katılmayı çok istiyorum. İnanıyorum ki bizim sizi sevdiğimiz gibi siz de bizi seviyorsunuz" diye konuştu.

MİDİLLİ'DEN AYVALIK'A 25 AY SONRA İLK TURİST KAFİLESİ GELDİ
MİDİLLİ'DEN AYVALIK'A 25 AY SONRA İLK TURİST KAFİLESİ GELDİ
MİDİLLİ'DEN AYVALIK'A 25 AY SONRA İLK TURİST KAFİLESİ GELDİ

YORUMLAR
500
Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi Midilli Adası'ndan Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi AYVALIK'TAN MİDİLLİ'YE 25 AY SONRA İLK FERİBOT SEFERİ AYVALIK'TAN MİDİLLİ'YE 25 AY SONRA İLK FERİBOT SEFERİ

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİDİLLİ'DEN AYVALIK'A 25 AY SONRA İLK TURİST KAFİLESİ GELDİ - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm
14:02 Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum
13:59 Artık geri dönüşü yok! Sarı-Lacivertliler, yıldızlarını bedelsiz bırakıyor
13:58 Yüzde 9,2'lik hisse yetmedi: Elon Musk, Twitter'ın tamamı için teklif verdi
13:45 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ünlü haber spikerine lüks ev hediye etti
13:35 Bakanlıktan bayram düzenlemesi: Tren seferleri artırıldı, biletler yarın satışta
13:33 Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Trabzonspor'dan erken şampiyonluk ilanı gelebilir
13:11 New York Savcılığı ayrıntıları paylaştı! Metroyu kana bulayan saldırganın evi adeta cephanelik çıktı
13:09 Yunanistan 3 kızını öldürdüğü sanılan cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirlemeden önce birlikte fotoğraf çekilmiş
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 14:15:20. #1.11#
SON DAKİKA: MİDİLLİ'DEN AYVALIK'A 25 AY SONRA İLK TURİST KAFİLESİ GELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement