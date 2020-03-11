Midilli seferleri 'koronavirüs' nedeniyle durduruldu - Son Dakika
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Midilli seferleri 'koronavirüs' nedeniyle durduruldu

6 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na deniz ulaşımını sağlayan 2 tur şirketi, Midilli Adası'nda görülen ilk koronavirüs vakası nedeniyle seferleri 25 Mart tarihine kadar durdurduklarını açıkladı.

Midilli seferleri 'koronavirüs' nedeniyle durduruldu, System.String[]

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na deniz ulaşımını sağlayan 2 tur şirketi, Midilli Adası'nda görülen ilk koronavirüs vakası nedeniyle seferleri 25 Mart tarihine kadar durdurduklarını açıkladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na katamaran ve feribotlar ile yolcu ve araç taşımacılığı yapan Jalem Tur ve Turyol şirketleri, koronavirüs endişesiyle 25 Mart tarihine kadar seferlerini iptal ettiklerini açıkladı. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nın hizmet vermeye devam ettiğini, ancak kendi tasarruflarıyla seferleri durdurduklarını belirten Jalem Tur işletmecisi Eşref Jale, Ayvalık-Midilli arasındaki en son seferi de 5 Mart Perşembe günü yaptıklarını söyledi.

36 yıldır Midilli-Ayvalık arasında deniz taşımacılığı yaptığını belirten Eşref Jale, "Koronavirüsten kaynaklanan olaylardan dolayı, 25 Mart'a kadar kendi özel isteğimizle seferleri kapattık. Ülkeye herhangi bir zarar gelmesin düşüncesiyle bu kararı aldık. 25 Mart'tan sonra Allah nasip ederse seferlere başlayacağız. Kimse topluluğun içine girmek istemiyor. Bu nedenle de yolcu sayıları da zaten azalmıştı. Gümrük işletmesinde de termal kameralarla önlem alındı. Burada çalışanlar da eldivenlerle ve maskelerle önlem aldı. Düzenli olarak dezenfekte yapılıyor. Bu şekilde geçiştirmeye çalışıyoruz. Bakalım ne zaman bitecek" diye konuştu.

Turyol İşletmecisi Gaye Berbat ise, "Midilli'de koronavirüs olduğunu duyduk. Herhangi bir olumsuzluğa neden vermemek için 25 Mart tarihine kadar seferlerimizi durdurduk. Bu karar firma olarak kendimizin aldığı bir önlemdir. İnşallah bu süreç hem ülkemizde hem de komşumuz Yunanistan'da sorun olmadan atlatılır" dedi.

Sahil Sağlık Denetleme Merkezi yönetiminde Ayvalık Hudut Kapısı'na 29 Şubat tarihinde termal kamera takılarak, yolcular Ayvalık'a giriş yaparken kontrolden geçirilmeye başlanmıştı. Personel de maske ve eldiven takarak çalışıyordu. ?Öte yandan dün Midilli Adası'nın Plomari kasabasında, İsrail'den geziden yeni dönen 40 yaşlarındaki bir market işletmecisi kadında koronavirüs tespit edilmişti.


Midilli Adası, Koronavirüs, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:37 Kaynak: DHA
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