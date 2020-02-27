Midilli ve Sakız'da yeni mülteci kamplarına karşı çıkan protestocular polisle çatıştı: 62 yaralı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Midilli ve Sakız'da yeni mülteci kamplarına karşı çıkan protestocular polisle çatıştı: 62 yaralı - Son Dakika Dünya

Midilli ve Sakız'da yeni mülteci kamplarına karşı çıkan protestocular polisle çatıştı: 62 yaralı

6 saat önce

Çatışmalarda 52 polis memuru ve 10 gösterici yaralandı.

Midilli ve Sakız'da yeni mülteci kamplarına karşı çıkan protestocular polisle çatıştı: 62 yaralı, System.String[]

Yunanistan'ın Midilli ve Sakız adalarında yeni mülteci kampları inşa edilmesine karşı çıkan protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 52 polis memuru ve 10 gösterici yaralandı. Polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Midilli Bölgesi Valisi Kostas Muçuris ve Batı Midilli Belediye Başkanı Tahiarkis Verros da protestolara katıldı.

Midilli'de iki gündür devam eden protestolara 1000 kadar kişi katıldı. Polis sözcüsü, eylemcilerin mülteci merkezinin yapılacağı alana girmeye çalıştığını ve polis memurlarını taş yağmuruna tuttuğunu söyledi.

Protestocuların yeni mülteci kampının yapılacağı alana çıkan yollarda çöp kamyonları ve arabalarıyla barikat kurduğu haber veriliyor.





Vali Muçuris: Cunta bile bunları yapmadı

Midilli Bölgesi Valisi Kostas Muçuris, polisin eylemcilere müdahalesini eleştirdi.

Muçuris, "Ada halkının dövülmesi ve biber gazına maruz kalması utanç verici. Cunta yönetimi bile bunları yapmadı" dedi.

Protestocular, polislerin kaldığı oteli bastı

Sakız adasında ise hükümetin Pazartesi günü sabaha karşı adaya gizlice iş makinesi ve yüzlerce polis sevk etmesine öfkelenen 2 bin kadar kişi, polis memurlarının kaldığı oteli bastı. Fransız haber ajansı AFP'ye göre polis sözcüsü, adada sekiz polis memurunun yaralandığını açıkladı.

Yerel medyanın sosyal medya hesaplarında yayımlanan görüntülerinde otele giren göstericilerin polis memurlarını darp ettiği ve camlardan eşyaları fırlattığı görülüyor.

Sakız limanında protestocular, gemiden inen polis memurlarını taşlamıştı.





'Halk, adalarının dev hapishanelere dönüştüğünü düşünüyor'

Uluslararası Kurtarma Komitesi adlı yardım örgütünün Yunanistan sorumlusu Dimitra Kalogeropulu, "Protestolar sürpriz olmadı. Yerel halk, adalarının dev bir hapishaneye dönüştüğünü düşünüyor. Aşırı kalabalık nedeniyle mülteciler tehlikeli koşullarda yaşıyor" diye konuştu.

2015 ve 2016'da Türkiye'den çoğu Suriyeli yüz binlerce göçmen Yunan adalarına akın etmişti. Türkiye ve AB arasında varılan anlaşmadan sonra göçmenlerin sayısı azalmıştı. Ancak son dönemde göçmen sayısının yeniden artmaya başladığı belirtiliyor.

Yunan Hükümeti'ne göre adalarda halihazırda 42 bin 568 mülteci var.

Hükümet, Midilli ve Sakız'ın yanı sıra, Sisam, İleryoz ve Kos adalarında da yeni mülteci kampları inşa edileceğini açıklamıştı.

Yunanistan, Polis, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:05 
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