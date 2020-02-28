Midilli'ye denizden gidemeyince karayolunda yürüyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Midilli'ye denizden gidemeyince karayolunda yürüyorlar - Son Dakika

Midilli'ye denizden gidemeyince karayolunda yürüyorlar

7 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, yürümeye devam ediyor.

Midilli'ye denizden gidemeyince karayolunda yürüyorlar, System.String[]

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, yürümeye devam ediyor.

Gece yarısı, Yunanistan Midilli Adası'na gitmek için otobüsle Dikili Kabakum Sahili'ne gelen göçmenler, kötü hava şartları nedeniyle deniz yolunu kullanamayınca, karayolundan yürümeye başladı. İzmir- Çanakkale E-87 Karayolu'ndan, Dikili'ye yürüyen yaklaşık 100 göçmen, buldukları araçlar ile İzmir Basmane'ye geçti. Bazıları otostop çeken göçmenler, Yunanistan ya da Bulgaristan'a geçmek için güzergah belirleyeceklerini söyledi.


Yunanistan, Ayvalık, Dikili, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Miçotakis: "Yunanistan sınırda hiçbir kaçak geçişe tahammül göstermeyecek"
Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor TSK, SİHA saldırısında Esed Rejimi'nin üst düzey askeri yetkilisi Tuğgeneral Burhan Rahmun'u öldürdü

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 23:08:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Midilli'ye denizden gidemeyince karayolunda yürüyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]