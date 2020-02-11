Midilli'ye kaçmaya çalışan 11 düzensiz göçmen, 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Midilli'ye kaçmaya çalışan 11 düzensiz göçmen, 2 organizatör yakalandı - Son Dakika

Midilli'ye kaçmaya çalışan 11 düzensiz göçmen, 2 organizatör yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ve Karesi ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 11 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Midilli'ye kaçmaya çalışan 11 düzensiz göçmen, 2 organizatör yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ve Karesi ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 11 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.


Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Tuzla mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollarla gitmeye çalışan 8 Kongo uyruklu şahıs ve bunlara organizatörlük yaptığı tespit edilen Kongo uyruklu C.K. isimli şahsı ele geçirdi. Aynı saatlerde Balıkesir'in Karesi ilçesi Köteyli Mahallesi'nde devriye nöbeti yapmakta olan jandarma ekipleri de Midilli Adası'na yasadışı yollarla gitmeye çalışan 2 Bangladeş ve 1 Afganistan uyruklu şahıs ve bunlara organizatörlük yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu A.E. isimli şahsı yakaladı.


Her iki operasyonda yakalanan 2 organizatör zanlısı gözaltına alınırken, 11 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Park cezası alan kadın sürücü, polise "Seninle pis uğraşacağım" diyerek tepki gösterdi
Çocuklarını silahla tehdit edip "Sizi öldüreceğim" diyen anneye çocukların velayeti verildi Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 03:19:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Midilli'ye kaçmaya çalışan 11 düzensiz göçmen, 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]