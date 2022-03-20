Midmar Organizasyonu, İdlib'de 104 hemşirelik öğrencisini mezun etti - Son Dakika
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Midmar Organizasyonu, İdlib'de 104 hemşirelik öğrencisini mezun etti

20.03.2022 18:09
Midmar Organizasyonu, İdlib'de 104 hemşirelik öğrencisini mezun etti

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde faaliyet gösteren Midmar Organizasyonu ve Acil Tıp Akademi Merkezi iş birliğinde, 104 hemşirelik öğrencisi, Beşşar Esed saldırıları nedeniyle yarım kalan eğitimlerini tamamlayarak mezun edildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde faaliyet gösteren Midmar Organizasyonu ve Acil Tıp Akademi Merkezi iş birliğinde, 104 hemşirelik öğrencisi, Beşşar Esed saldırıları nedeniyle yarım kalan eğitimlerini tamamlayarak mezun edildi.

Tıbbi eğitim merkezinde 14 uzman tarafından öğrencilere cerrah yardımcılığı, bebek kuvözleri, diyaliz, yoğun bakım hemşireliği ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitim verildi.

Midmar Organizasyon Projesi Sorumlusu Mahir Tamir, AA muhabirine, hemşirelik enstitüsü mezunu 104 hemşireye 8 aylık dönemde pratik ve teorik eğitim verildiğini ifade etti.

Tamir, "Öğrencilere. hemşirelik kursunun yanı sıra, liderlik, iletişim ve iş becerileri gibi kurslar verildi. Mezun olan öğrenciler hastanelere yerleştirildi." dedi.

Esed rejiminin saldırıları nedeniyle Halep Üniversitesi'ndeki eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan Hibe el-Şeyih, Midmar Organizasyonu ile Acil Tıp Akademi Merkezinin iş birliği sayesinde eğitimini birincilikle tamamladığını ve imkan dahilinde halkına hizmet edeceğini söyledi.

Şeyih, 2013'te göç ettiğini, akademik kütüphanenin olmaması, evinin Akademi Merkezine uzak ve yolların kötü olması gibi birçok zorluklarla karşılaştığını belirtti.

Aldığı eğitim sayesinde yeni cihazları tanıdığını ifade eden Şeyih, "Koordinasyonun ve eğitimci doktorların bizimle iletişimi çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki iç savaş boyunca Beşşar Esed rejimi ve Rus saldırılarıyla yüzlerce sağlık merkezi hedef alındı. Söz konusu saldırılarda çok sayıda sağlık personeli ya hayatını kaybetti ya da ülke dışına kaçmak zorunda kaldı.

Midmar Organizasyonu, 2020'de eğitim vermeye başladığı hemşirelik öğrencilerinden şu ana kadar 229'unu mezun etti.

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Beşşar Esed, Suriye, İdlib, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Midmar Organizasyonu, İdlib'de 104 hemşirelik öğrencisini mezun etti - Son Dakika


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