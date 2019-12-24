Midwood İstanbul Film Studio Complex 2021'de faaliyete girecek - Son Dakika
Son Dakika Magazin Midwood İstanbul Film Studio Complex 2021'de faaliyete girecek - Son Dakika Magazin

Midwood İstanbul Film Studio Complex 2021'de faaliyete girecek

6 saat önce

Les Ottomans Otel'de basın mensuplarıyla bir araya gelen San, tecrübelerinden ve yeni projelerinden bahsetti.

Midwood İstanbul Film Studio Complex 2021'de faaliyete girecek, System.String[]

Les Ottomans Otel'de basın mensuplarıyla bir araya gelen San, tecrübelerinden ve yeni projelerinden bahsetti.


Uzun yıllar menajerlik yaptıktan sonra kulvar değiştirmesi gerektiğine inandığını söyleyen San, "Hem oyun kurucular değişti hem tekrara düştüğümü gördüm hem de oturmamış sektörlerde rekabetin pek faydalı olduğuna inanmıyorum. Çünkü dengesiz kurallar oluşuyor. Bu nedenle 2014'te kulvarımı değiştirip, Avrupa'nın en büyük projelerinden birini ürettim." ifadelerini kullandı.


San, yıllarca Sezen Aksu ve MFÖ'nün de arasında arasında bulunduğu birçok başarılı sanatçıyla çalıştığını anlatarak, "Türk sanatçıların dünyaya açılması konusunda arzu ettiğim hedeflere ulaşamadığımı gördüm." diye konuştu.


Bundan sonra ne yapabileceğini düşünmeye başladığını ifade eden San, "Müzik dilinden daha kuvvetli bir evrensel dil sinema. Türkiye'de de sinema ve film endüstrisinde çok başarılı yapımcılar olduğu için Türkiye'nin de uzun zamandır ihtiyacı olduğunu hissettiğim film stüdyoları projesine başladım." değerlendirmesini yaptı.


San, 5 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü Midwood İstanbul Film Studio Complex projesinin detaylarını şu şekilde anlattı: "İçinde 21 kapalı stüdyo, 17 açık set ve bilumum setler kurulacak açık mekanlarla, aşağı yukarı 45 farklı çekimin aynı anda yapılabileceği, içinde dekor, kostüm, aksesuar atölyelerinin, her türlü ekipman ve servisin yer aldığı dünya standartlarında bir film stüdyosu yapıyoruz. Hollywood, Bollywood ve Türk film ile dizi sektörüne hizmet verebilecek. Büyükçekmece'de 500 dönüm arazi üzerine kurulmakta olan projeyi 2021 yılının ilkbaharında hayata geçirmeyi hedefliyoruz."


San, Avrupa'nın Doğu Blokunda her yıl 120'ye yakın Amerikan filminin çekildiğine dikkati çekerek, Midwood İstanbul Film Studio Complex projesiyle bu filmlerin 10-15 kadarının Türkiye'de çekilmesini sağlayabileceklerini dile getirdi.

İstanbul, Avrupa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:19 
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