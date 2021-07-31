Midyat'a 3 bin 200 metrekarelik kapalı semt pazarı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Midyat ilçesine kapalı semt pazarı yapılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, şehirleşme oranının arttığı Midyat ilçesinde vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaş sebze, meyve ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için Midyat Kapalı Semt Pazarı Projesi için çalışmalarını tamamladı. Jeolojik etüd çalışmaları tamamlanan 3 bin 200 metre alan üzerine yapılacak kapalı semt pazarı içerisinde 6 metrekarelik alana sahip toplam 154 stant bulunacak. Zabıta odası, engelli rampaları, lavabolar, idari bina, bay- bayan ve mescit gibi vatandaşlar ile esnafın birçok ihtiyacını karşılayacak. Su ve elektrik tesisatlarıyla pazar esnafının tüm ihtiyaçları düşünülerek proje hazırlandı.

İlçeye ayrı bir hava katacak kapalı semt pazarı vatandaşı ve esnafı daha modern ortamda buluşturacak. İhale aşamasına gelen projenin kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. - MARDİN