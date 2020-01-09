Midyat'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Midyat'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

SURİYE'nin Resulayn kentinde teröristlerce kontrol noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un (26) acı haberi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

Midyat'a şehit ateşi düştü, System.String[]

SURİYE'nin Resulayn kentinde teröristlerce kontrol noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un (26) acı haberi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Midyat'ın kırsal Salih mahallesindeki yakınlarına verildi. Akbulut ailesi acı haberle yasa boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı ve Ortaçarşı mahallesinde taziye evi kuruldu. Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un cenazesi, yarın Midyat'ta ikindi vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
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