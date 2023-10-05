Midyat Adli Tıp Şube Müdürü, cumhuriyet savcısı tarafından darbedildi

Mardin'in Midyat ilçesinde Adli Tıp Şube Müdürü Dr. Gözde Bağcı, ilçede Cumhuriyet Savcısı olan eski sevgilisinin kendisini araçla kaçırdığını, darbedildiğini öne sürdü. Konuyla alakalı suç duyurusunda bulunduğunu belirten Bağcı, olay anına ilişkin söz konusu kamera kayıtlarının toplanmadığını iddia etti.

ARACA BİNDİRİP DARBETMİŞLER

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dr. Bağcı, bir süre beraber olduğu cumhuriyet savcısından ayrılmasının ardından sürekli tehditler aldığını söyledi. 11 Temmuz günü savcı ve iki kuzeni tarafından zorla bir araca bindirildiğini açıklayan Bağcı; 1 saatlik süreçte darbedildiğini iddia etti.

GÖRÜNTÜLERİN DOSYAYA KONULMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Bağcı ayrıca araca bindirilmeden önce duruma müdahale etmek isteyen vatandaşların, savcı ve yanındakiler tarafından uzaklaştırıldığını söyledi. 29 Temmuz günü konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirten Bağcı, dosyanın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiğini ancak dosyanın içeriğinin boş olduğunu, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının olmasına rağmen dosyada hiçbirinin olmadığını öne sürdü.