Midyat Belediye Başkanı Şahin, Acar'ı ziyaret etti - Son Dakika

Mardin'in Midyat İlçe Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti Midyat İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirilen Muazzez Acar'ı ziyaret etti.

Şahin ziyarette yaptığı konuşmada, Midyat'ın bir kültür şehri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle çevre temizliğine çok önem vermemiz lazım. Herkesi bu konuda uyaralım. Ayrıca sosyal yardım anlamında belediyemiz her türlü destek vermektedir. Sizlerden beklentilerimiz bu. Birlik ve beraberlik içinde olun. Belediye olarak her zaman yanınızda olacağız."

Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar ise, "Sizin destekleriniz sayesinde gurur duyuyoruz. Kimin ne derdi varsa yardımına koşacağız. Bu salgın hastalığından dolayı kurallara uyarak mesafeli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.