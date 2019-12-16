Midyat Belediye Başkanı Şahin, Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Midyat Belediye Başkanı Şahin, Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Şahin, Ankara'da temaslarda bulundu

6 saat önce

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçeye yapılacak hizmetler için Ankara'da temaslarda bulundu.

Midyat Belediye Başkanı Şahin, Ankara'da temaslarda bulundu, System.String[]

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçeye yapılacak hizmetler için Ankara'da temaslarda bulundu.


Şahin, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurasına katıldı.

Daha sonra ilçeye yapılacak hizmetler için çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Şahin yaptığı açıklamada, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurasına 81 ilden kadın temsilciler katıldığını belirterek, ayrıca farklı ülkelerden belediye başkanlarının da toplantıda hazır bulunduğunu ifade etti.

Bu şurada AK Parti'nin her kademesinde kadınlara verdiği değeri apaçık ortaya koyduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Kentimize yapılacak hizmetlerle ilgili taleplerimizi ilettik. Bölgemize büyük önem verdiklerini taleplerimizi olumlu karşılayarak önemli müjdeler verdiler. Temaslarımız sonucu Midyat Kaymakamımız Tekin Dündar, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Melih Güneştan, Plan ve Proje Müdürümüz Şükrü Çelebi ve Fatih Atasal ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i de makamında ziyaret ettik. Midyat'ta çok amaçlı spor kompleksi için talepte bulunduk. Yapılacak spor kompleksi ile ilgili projemizi sunduk. İnşallah Midyat ilçemize spor kompleksi kazandıracağız. İlçemiz Midyat'a şimdiden hayırlı olsun. Bize göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz."

Şahin, Ankara'daki temaslarda kendilerine AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Dargeçit Belediye Mehmet Cüneyt Aksoy, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve Artuklu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Demir'in de eşlik ettiğini aktardı.

AK Parti, Mardin, Midyat, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Parti'li Kayseri İncesu ilçesi Belediye Başkanı, istifa edip AK Parti'ye geçti
Şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktor: Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu

Son Dakika Haberleri
20:12 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
20:07 Endonezya palm yağını bioyakıt olarak kullanmayı yasaklayacak olan AB'ye dava açtı - Son Dakika Haber
20:07 İspanya'da taraftarların Ukraynalı futbolcuya 'Defol Nazi' demesiyle maç yarıda kesildi - Son Dakika Haber
20:06 Uluslararası Af Örgütü'nden İran raporu - Son Dakika Haber
20:03 'Dur' ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı etkisiz hale getirildi - Son Dakika Haber
19:44 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı - Son Dakika Haber
19:19 "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:15:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Midyat Belediye Başkanı Şahin, Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]