Midyat Belediye Başkanı Şahin, çalışmaları inceledi - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ulucami ve Ortaçarşı merkezindeki sokak sağlıklaştırması çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçede 2. etap sokak sağlıklaştırma çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Halkımızı fazla mağdur etmeden bir an önce çalışmalarımızı bitireceğiz. Midyat turizminin canlandırılması için yoğun bir mesai harcıyoruz. Tarihi, kültürel dokusuyla dünyanın ender kentlerinden olan ilçemize hizmeti daha fazla getirmenin gayreti içerisindeyiz. Midyat'ın ekonomisine canlılık katan turizme gerekli önemi vermek bizler için büyük önem arz ediyor. İlçemizde yapılacak olan çalışmalarla daha da ciddi bir yere gelecek. İnşallah kısa bir süre sonra bitireceğimiz çalışmalar ile sokaklarımız ihtişamlı kadim kent görünümüne kavuşacaktır. İlçemiz sağlık, doğa, inanç, kültür ve tarihi ile bölgenin önde gelen turizm cennetlerinden biri olacak."