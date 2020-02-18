Midyat Belediye Başkanı Şahin'den konferansa davet - Son Dakika
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Midyat Belediye Başkanı Şahin'den konferansa davet

7 saat önce

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, düzenleyecekleri "Onu Sevmek" adlı konferansa vatandaşları davet etit.Midyat Belediyesince 23 Şubat'ta düzenlenecek konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu katılacak.

Midyat Belediye Başkanı Şahin'den konferansa davet, System.String[]

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, düzenleyecekleri "Onu Sevmek" adlı konferansa vatandaşları davet etit.

Midyat Belediyesince 23 Şubat'ta düzenlenecek konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu katılacak.


Belediye Başkanı Şahin yaptığı açıklamada, Midyat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 2020 kültürel etkinlikler kapsamında, "Üç Aylar ve Kardeşlik Programı" çerçevesinde "Onu Sevmek" adlı konferans düzenleneceğini söyledi.

Şahin, konuşmacı olarak Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun katılacağı ilahi sanatçısı Recep Arslan'ın da yer alacağı 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek konferansa tüm vatandaşları beklediklerini aktardı.

Nihat Hatipoğlu, Veysi Şahin, Midyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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