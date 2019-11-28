Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, Midyat MYO Müdürüne ziyaret

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Ekrem Akman'ı ziyaret etti.

Şahin, ziyarette, üniversite eğitiminin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarını ifade ederek, belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.

Turizm alanında yer altında bulunan mağaraları gün yüzüne çıkaracaklarını kaydeden Şahin, "Kültür Bakanlığına müracaat ettik. İşlemler devam ediyor." dedi.

Akman ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, akademik anlamda belediyeye destek vereceklerini söyledi.

Akman, "Midyat Meslek Yüksek Okulu 12 yıldır hizmet veren bir okul. Ülkemizin değişik il ve ilçelerinde onlarca öğrencimiz bulunuyor. Osmaniye, İzmir'den gelen öğrencilerimiz var." diye konuştu.