Midyat Belediye Başkanı Şahin'e, ASKON'dan ziyaret - Son Dakika

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mardin Şube Başkanı Hatip Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

Çelik ve yönetim kurulu üyeleri Şahin'i makamında ziyaret ederek, yapılan hizmetler için teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, "İlçemizde yapılan ve yapılması planlanan hizmetleri ele alarak bir takım istişarelerde bulunduk. İlçemizin gelişmesi açısında faydalı olabilecek bu buluşmada, sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesini sağlayabilecek hizmetlerin yapılması ve ilçemize katma değer sağlayacak konuları ele aldık." dedi.???????