Midyat Belediye Başkanı Şahin'e, Engelliler Derneğinden ziyaret - Son Dakika
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Midyat Belediye Başkanı Şahin'e, Engelliler Derneğinden ziyaret

04.06.2022 14:31
Midyat Belediye Başkanı Şahin'e, Engelliler Derneğinden ziyaret

Midyat Engelliler Derneği Başkanı Hikmet Olğaç ve yönetim kurulu üyeleri Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Midyat Engelliler Derneği Başkanı Hikmet Olğaç ve yönetim kurulu üyeleri Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, ilçede engellilere yönelik gerçekleştirdikleri hizmetleri aktaran Şahin, engelli vatandaşlara yönelik pek çok hizmete imzamızı attıklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşlara sahip çıktıklarını ifade eden Şahin, "Engellilerin her türlü ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Halkımızın duyarlılığı ve desteği sayesinde de engelli vatandaşımıza tekerli sandalye hediye ettik." dedi.

Olğaç da yakın ilgiden dolayı Şahin'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Veysi Şahin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat Belediye Başkanı Şahin'e, Engelliler Derneğinden ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Midyat Belediye Başkanı Şahin'e, Engelliler Derneğinden ziyaret - Son Dakika
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