Midyat Belediye Başkanı Şahin'e, Engelliler Derneğinden ziyaret

Midyat Engelliler Derneği Başkanı Hikmet Olğaç ve yönetim kurulu üyeleri Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, ilçede engellilere yönelik gerçekleştirdikleri hizmetleri aktaran Şahin, engelli vatandaşlara yönelik pek çok hizmete imzamızı attıklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşlara sahip çıktıklarını ifade eden Şahin, "Engellilerin her türlü ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Halkımızın duyarlılığı ve desteği sayesinde de engelli vatandaşımıza tekerli sandalye hediye ettik." dedi.

Olğaç da yakın ilgiden dolayı Şahin'e teşekkür etti.