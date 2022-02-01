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Midyat Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret

01.02.2022 11:15
Midyat Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i, Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Beytullah Birlik ziyaret etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i, Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Beytullah Birlik ziyaret etti.

Şahin, Birlik'e yeni görevinde başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tesisler konusunda Bakanlığın ciddi desteklerinin olduğunu aktaran Şahin, ilçede yapılan ve yapılacak olan spor tesisleri ile çok başarılı sporcuların yetişeceğini söyledi.

Gençlere her alanda olduğu gibi sportif çalışmalarda da sahip çıktıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"İlçemizin sporda marka olacaktır. İlçemize semt sahaları kazandırıyoruz. Yeni kapalı spor salonu için girişimlerimiz devam ediyor. Yeni modern gençlik merkezi kazandıracağız. Böylelikle Midyat her alanda olduğu gibi sportif anlamda da adından söz ettirecek bir yapıya kavuşacaktır."

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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Veysi Şahin, gençlik, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Midyat Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret - Son Dakika


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