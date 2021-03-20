Midyat Belediye Başkanı Şahin, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Midyat İlçe AK Partili Belediye Başkanı Veysi Şahin'in esnaf ziyareti - Şahin'in çocuklara oyuncak dağıtması

Şahin'in açıklaması Başkan Şahin'den esnaf ziyareti

Midyat İlçe AK Partili Belediye Başkanı, İnşaat Mühendisi Veysi Şahin, esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

MARDİN (AA) – Midyat İlçe AK Partili Belediye Başkanı, İnşaat Mühendisi Veysi Şahin, esnafları ziyaret ederek hayırlı ve kazançlar diledi.

Belediye Başkanı Şahin, Köşk meydanında, Cumhuriyet ve Dr. Alaattin Aslan Caddesinde esnaf ziyaretleri yaptı vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerde kontrollü normalleşme döneminde rehavete düşülmemesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Şahin, esnaf ve vatandaşlardan pandemi kurallarına uymalarını isteyerek hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu.

Esnafın işyerlerini ziyaret eden Şahin, onların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, çözümü noktasında elinden geleni yapacağını kaydetti.

Bu arada alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla da sohbet eden Şahin, sorun ve taleplerini dinledi. Çocukları severek oyuncak verdi ve onlarla fotoğraf çektirdi. Midyat'ın meşhur ustaların el emeği göz nuru yaptıkları tesbih, bıtım sabunu, yöresel bal, telkari, kilim ve seccadelerden satın aldı. Köşk meydanında açık havada vatandaşlarla sohbet ederek çay içti. Esnaf Başkan Şahin'e ve beraberindekilere ikramlarda bulundular.

Şahin'i çalışmalarında oldukça memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar da başarılarının devamını diledi.

Başkan Şahin, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme döneminin ardından esnaf ziyaretlerine devam edeceklerini kaydederek, ilçede yaptıkları çalışmalardan söz etti.

Jandarma lojmanlarının yerini devraldıklarını, buraların kültür merkezi, yeşil alan, park olarak halka açık sosyal tesisleri yapacaklarını söyledi.

Ziyaretlerde AK Parti İlçe Başkan vekili Niyazi Akgül, Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.