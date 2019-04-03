Son Dakika Haberleri: Midyat Belediye Başkanı Şahin, Mazbatasını Aldı

Midyat Belediye Başkanı Şahin, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

AK Parti'den Midyat Belediye Başkanı seçilen Veysi Şahin, mazbatasını aldı.

Midyat Belediye Başkanı Şahin, Mazbatasını Aldı, System.String[]
AK Parti'den Midyat Belediye Başkanı seçilen Veysi Şahin, mazbatasını aldı.


Midyat Adliye Sarayı'na gelen Şahin, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Süleyman Akdeniz'den aldı.

Şahin, ilçe seçim kurulu başkanı ve üyelerine kendisi ve partisi adına teşekkür etti.

Daha sonra beraberindekilerle Midyat Belediyesi'ne geçen Şahin, Belediye Başkan vekili Abdürrahim Çelik'ten görevi devraldı.

Belediye Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada, Midyatlı Süryani, Arap, Kürt, Türk ve Ezidi herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Sadece kendisine oy verenlerin değil herkesin başkanı olacağını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Midyat'ta ekibim ile adaleti sağlayacağıma söz veriyorum. Bizi zorlu süreç bekliyor. Bu günden itibaren arkadaşlara bir talimatım olacak, durum tespiti yapacağız. Belediyenin genel anlamda, borcu, harcı, makine parkı neyi var, neyi yok hepsini tespit ettikten sonra siz değerli basın mensuplarına bilgi vereceğim."

Midyat Gençlik Derneği Başkanı Halil Polat, Başkan Şahin'e kalem takımı hediye ederek, görevinde başarı diledi.

Başkan Şahin'e, eski AK Parti Milletvekili Nihat Eri, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Melih Güneştan, belediye meclis üyeleri ile partililer eşlik etti.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:21 Kaynak: AA

Veysi Şahin, Edibe Şahin, AK Parti, Midyat, Güncel
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