Midyat Belediye Başkanı Şahin, Midyat Spor Kompleksini gezdi - Son Dakika

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, inşası süren Midyat Spor Kompleksini gezdi.

Şahin Midyat Spor Kompleksindeki incelemeleri sırasında inşa çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Şahin, spor kompleksinin Midyat ve bölge için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, kompleksin Bahçelievler Mahallesinde, 47 dönüm yeşil bir alanda kurulacağını aktardı.

Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek spor kompleksinin içinde kapalı açık yarı olimpik yüzme havuzları, basketbol, voleybol, tenis kortu, sentetik çim futbol sahası ve bunun yanı sıra fitness ve pilates salonu, aynı anda 4 takıma hizmet verebilecek giyinme-soyunma odaları, 2 bin kişilik tribünün de yer alacağını bildiren Şahin, "İlçemiz bu sene inşallah Midyat Spor Kompleksine kavuşacak." dedi.