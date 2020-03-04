Midyat Belediye Başkanı Şahin, pazarcı esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yöresel ürünler pazarını gezdi.

Ortaçarşı Mahallesinde bulunan pazarı gezen ve buradaki vatandaşlarla sohbet eden Şahin, pazarcı esnafının da istek ve önerilerini dinledi.

Midyat'ın her alanda değişimi ve gelişimi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Şahin, "Fırsat buldukça esnafımızı ziyaret etmeye ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye çalışıyoruz.Onları dinleyerek hem eksiklerini hem de belediyemizden beklentilerini öğreniyoruz. Karşılıklı iletişim içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.