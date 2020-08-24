Midyat Belediye Başkanı Şahin, projeleri inceledi - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, devam eden projeleri inceledi.

Şahin, Bahçelievler, Cumhuriyet, Gölcük, Mahallelerinde yer alan çocuk parkı ve otopark, Batman yolu üzerinde yapılan yol, kaldırım çalışmalarını inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçenin ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini kaydeden Şahin, "Buna göre plan ve program hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yapacağımız çalışmalarla bölgemizin gelişimini ve hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükselteceğiz. Bizim tek derdimiz ilçemize hizmet etmek. Bu amaçla hizmet götürmek için kollarımızı sıvadık. Midyat için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.