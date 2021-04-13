Midyat Belediye Başkanı Şahin, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi.

Başkan Şahin, Ulucami Mahallesindeki 2. etap sokak sağlıklaştırma ve dış cephe çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Midyat'ın önemli turizm bölgelerinden biri olacağını kaydeden Şahin, "İlçemiz, görkemli tarihine uygun bir mahalleye kavuşmuş olacak. Fiziki yapının iyileşmesiyle turizm ve ticaretin canlanmasını, istihdamın artmasını amaçlıyoruz. İlçeye gelen turistlerin en çok ziyaret edeceği mekanlardan olacak. Midyat'ta şu anda yürüttüğümüz en önemli projelerden biri." dedi.