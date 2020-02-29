Midyat Belediye Başkanı Şahin, yeni hizmet binasını inceledi - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yapımı devam eden yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.



Şahin, yapımı süren Makina İkmal Tesislerinde incelemelerde bulunarak, tesislerin önümüzdeki ay hizmete gireceğini söyledi.

"Bütün birimlerim burada günün şartlarına uygun rahat çalışma ortamlarını içeresinde çalışacaklar. Her türlü ekipmanın olacağı, uygun programlı planlı güzel bir tesisi Midyat Belediyesine kazandırmış olduk. Çok kısa bir sürede projelendirdik, ihaleye çıktık ve kısa bir sürede tamamlanma aşamasına geldi. Önümüzdeki ay hizmete girecek." diyen Şahin, 83 bin metrekare alan üzerinde yapılan atölye ve idari binanın modern şartlara ve çalışma şemasına uygun dizayn edildiğini bildirdi.