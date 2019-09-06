Midyat Belediyesi Abdulkadir Aksu Mikrofinans Şubesi açıldı

Eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, "İnsanımıza balık vermeyi değil, balık tutmayı öğreteceğiz. Bilhassa kadınlarımızı, kızlarımızı iş hayatına dahil ettireceğiz, aile ekonomilerine katkılarını sağlayacağız." dedi.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile Midyat Belediyesi'nce dar gelirli kadınlara mikrokredi imkanı sunulması amacıyla belediye hizmet binası arkasında kurulan Midyat Belediyesi Abdülkadir Aksu Mikrofinans Şubesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Aksu, Türkiye genelinde 97'nci şubeye adının verilmesinin kendisini duygulandırdığını belirterek, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e teşekkür etti.

Mikrokrediye inandığı için bu işe girdiğini dile getiren Aksu, hazırladıkları yerel yönetim reform tasarıları kapsamında, belediye ve il özel idarelerin bu işe girebilmelerine imkan tanındığını anımsattı.

Şu ana kadar açılan 97 şubede hizmet verildiğini aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"Mikrokredide amaç şu. İnsanımıza balık vermeyi değil, balık tutmayı öğreteceğiz. Bilhassa kadınlarımızı kızlarımızı iş hayatına dahil ettireceğiz, aile ekonomilerine katkılarını sağlayacağız. Bunun için gayret gösteriyoruz. Küçük, mini sermayelerle kadınlarımızın ne harika işler yaptığını gördük. Bu, hakikaten memnuniyet verici bir olay."

"185 bin kadına 880 milyon lira kredi"

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Akgül ise ülkede 97'nci mikrokredi şubesini Midyat'ta hizmete açtıklarını söyledi.

Türkiye'de şu anda binlerce insanın mikrokredi aldığını belirten Akgül, "17 yıldır 185 bin kadına 880 milyon lira kredi verdik. Bunun gerçekleşmesinin öncüsü Abdülkadir Aksu'ya çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Midyat Belediye Başkanı Şahin de imkanlar arttıkça daha fazla vatandaşa hizmet etme arzusu içinde olacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Midyat Belediyesi ile TİSVA arasında mikrokredi faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için protokol imzalandı, 10 girişimci kadına mikrokredi çekleri verildi.